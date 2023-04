Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag, 16.30 Uhr, trifft der SV Steinwenden in seinem ersten Auswärtsspiel in der Abstiegsrunde der Verbandsliga Südwest auf den SV Rülzheim. Nach dem Heimsieg gegen Phönix Schifferstadt will das Team von Trainer Daniel Meisenheimer weitere wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.

Der SV Steinwenden ist mit einem 3:1-Heimsieg gegen Schifferstadt erfolgreich in die Runde gestartet und konnte damit einen Konkurrenten deutlich distanzieren. „Wir haben eine klare Reaktion