Auf frischer Tat hat die Polizei am Samstagnachmittag einen Einbrecher im Stadtteil Morlautern geschnappt. Eine aufmerksame Zeugin war gegen 17 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, der versuchte, in der „Neuen Straße“ in eine Wohnung einzudringen. Sie verständigte sofort die Polizei, und die Beamten konnten den Täter widerstandslos festnehmen. Es war ihm noch nicht gelungen, die Tür aufzubrechen, wie die Polizei weiter mitteilt. Bei der Durchsuchung des 26-Jährigen wurden der abgerissene Türgriff der Wohnungstür sowie ein Küchenmesser gefunden, das der Mann mit sich führte. Er wurde zunächst für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Auf den 26-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu.