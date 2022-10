Oberligaschmankerln bei Flutlicht: Die U21 des 1. FC Kaiserslautern spielt auf Platz vier auf dem Betzenberg gegen den FV Dudenhofen, der SV Morlautern auf der Husterhöhe gegen Tabellenführer FK Pirmasens.

Chancen, aber keine Tore, so ging es auf dem Betzenberg und in Pirmasens in die Halbzeitpause. Der FKP hatte mehr Möglichkeiten, der SVM dafür die beste: Markus Happersberger hatte den linken Pfosten beben lassen. 504 Zuschauer verfolgten dann, wie Tabellenführer FKP durch einen Treffer von Dennis Krob in Führung ging, Florian Bicking für den SVM ausglich, Markus Happersberger die Morlauterer per Kopf wieder in Führung brachte und Kristof Scherpf auf 2:2 stellte, während auf dem Betzenberg vor 210 Zuschauern erst Irfan Catovic, dann Phinees Bonianga für die Lauterer traf. Mit dem 2:0-Sieg kletterte die U21 des FCK zumindest vorübergehend auf Platz zwei der Oberligatabelle, während der FKP weiter mit aktuell vier Punkten mehr auf Platz eins thront. Der SVM ist weiter Achter mit 13 Zählern, Dudenhofen bleibt Vorletzter mit acht Punkten.