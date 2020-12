Der Fall war schnell gelöst: Eine Anruferin beklagte sich am Lesertelefon bitterlich über Äste, die von einem Baum auf einem städtischen Kinderspielplatz in der Katzenpfuhl in Morlautern ausgehen und über ihrem Grundstück hängen. Sie berichtete, dass ein Trupp der Stadtbildpflege Kaiserslautern da war, Heckenschnitt vornahm, aber sich weigerte, die Äste abzuschneiden.

Wir schalteten Ortsvorsteher Alexander Lenz in der Sache ein. Der nahm unmittelbar Kontakt mit dem zuständigen Mann bei der Stadtbildpflege Kaiserslautern auf. Kurze Zeit später meldete er Vollzug.

Lenz erklärte, die Arbeiter, die vor Ort gewesen seien, hätten die Beschwerden über die Baumäste über dem angrenzenden Grundstück weitergegeben. Sie hätten mit ihren technischen Mitteln die Äste selbst nicht kürzen können.

Der Ortsvorsteher berichtete, dass der Baumtrupp zum Einsatz kommt. Denn die Äste würden sich in einer Höhe befinden, in der ein Steiger benötigt werde. Der Plan sei, dass die Äste in der ersten Januarhälfte weggemacht würden.

Weitere Themen am Lesertelefon waren die Corona-Regeln für Amerikaner, Tempo 30 in der Friedenstraße und die Illumination des Humbergturms.