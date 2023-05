Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Fall war schnell gelöst. Eine Anruferin beklagte sich am Lesertelefon bitterlich über Äste, die von einem Baum auf einem städtischen Kinderspielplatz in der Katzenpfuhl in Morlautern ausgehen und über ihrem Grundstück hängen. Sie berichtete, dass ein Trupp der Stadtbildpflege Kaiserslautern da war, Heckenschnitt vornahm, aber sich weigerte, die Äste abzuschneiden.

Wir schalteten Ortsvorsteher Alexander Lenz in der Sache ein. Der nahm unmittelbar Kontakt mit dem zuständigen Mann bei der Stadtbildpflege Kaiserslautern auf. Kurze Zeit später