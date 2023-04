Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die schönste Szene an einem für ihn großen Tag lieferte Hürdensprinter Moritz Heene nach dem Halbfinale ab. Da saß der 21 Jahre alte Rodalber im Trikot des 1. FC Kaiserslautern in den Katakomben des Olympiastadions in Berlin, ganz für sich alleine gelassen, und lachte kopfschüttelnd in sich hinein. Er trug seine Ungläubigkeit zur Schau.

„Hey, ich bin gerade mit einer brutalen persönlichen Bestleistung ins Finale gelaufen, das ist gerade schwierig in Worte zu fassen“, erklärte er seine emotionale