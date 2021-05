Corona stellt für Schüler und Studierende eine große Belastung dar – und eine Aussicht auf Besserung ist nicht in Sicht. So umreißt es Moritz Behncke, der im vergangenen Jahr als Vertreter der Kaiserslauterer Schülerschaft bundesweit Aufmerksamkeit erregt hat. Bis heute wird er als Stimme der jungen Generation gehört – zuletzt bei einem Bürgerdialog mit der SPD-Bundestagsfraktion und Finanzminister Olaf Scholz.

„Ich habe den Eindruck, dass endlich mit uns geredet wird und nicht immer nur über uns“, erzählt Behncke. Als sich der Vorstand der Stadt-/Kreisschüler-Vertretung Kaiserslautern im vergangenen Herbst an die Landesregierung gewandt hat, um seine Bedenken über die offenen Schulen trotz steigender Corona-Inzidenzen zu äußern, sah das noch anders aus.

Mittlerweile seien immer häufiger die Stimmen von Schülern und Studierenden selbst zu hören, wenn es um die Themen gehe, die sie direkt betreffen. Eine Diskussion allerdings bereitet ihm und vielen seiner Bekannten Sorge: dass immer noch über das „Corona-Abitur“ 2021 diskutiert werde. Auch jetzt wieder, wo in anderen Bundesländern die Abiturprüfungen anstehen. Behncke fürchtet, dass der Eindruck entstehen könnte, dass die Abitur-Prüfungen in diesem Jahr weniger wert seien als in den Vorjahren. „So anders fühlt sich unser Abitur aber gar nicht an und von der Leistung gibt es auch keinen Unterschied“, betont der Abiturient, der seine Prüfungen bereits abgelegt hat.

Er sehe es im Gegenteil eher so, dass die Schüler, die in diesem Jahr ein gutes Abi geschafft haben, einen großen Beweis ihrer Selbstständigkeit erbracht haben.

Immer noch regelmäßig Anfragen

Behnckes Meinung zu diesen Themen ist immer noch gefragt, immer wieder werde er bundesweit zu Bürgerdialogen eingeladen, es kämen Anfragen von anderen Medien und natürlich seiner Partei, der SPD, in der er Mitglied ist. So habe er in der vergangenen Woche an einem Bürgerdialog mit der SPD-Bundestagsfraktion und Kanzlerkandidat Olaf Scholz teilgenommen. Auch eine Europaabgeordnete habe sich bei ihm gemeldet.

Behncke engagiert sich im Jugendparlament der Stadt Kaiserslautern sowie in der Schülervertretung. Die Nöte und Sorgen der Schüler und Studierenden nehmen zu, hat er beobachtet. Es gebe immer mehr Erfahrungen, die wegen der Corona-Pandemie ausblieben. Das mache es für junge Menschen schwer, sich zu entwickeln. Bei vielen seien zudem die Pläne für die eigene Zukunft weggebrochen. „Manche fallen in ein Motivationsloch, aus dem sie allein nicht mehr herauskommen“, so Behncke. Gleichzeitig sei es derzeit extrem schwer, psychologische Hilfe zu bekommen. Auch die soziale Isolation mache sich mittlerweile bemerkbar. Bei manchen kämen Geldsorgen dazu – die klassischen Minijobs, in denen Schüler und Studierende beschäftigt waren, wie etwa in der Gastronomie, gibt es nicht mehr.

Manche Jugendliche nicht mehr zu erreichen

Durch geschlossene Schulen und geschlossene Jugendeinrichtungen ließen sich Jugendliche, die eher am Rande der Gesellschaft stehen, gar nicht mehr erreichen. Die Corona-Pandemie habe deutlich gezeigt, wie ungleich die Bildungschancen in Deutschland seien.

Er selbst wollte nach dem Abitur eigentlich reisen, stattdessen hat er sich nun einen Job gesucht. Im Oktober will Behncke ein Studium an der Technischen Universität im Fach Sozialwissenschaften beginnen. Die Hoffnung, dass das Wintersemester aus mehr als nur Online-Veranstaltungen besteht, ist groß – denn die Zeit allein zu Hause sei für viele belastend.