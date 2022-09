Zu einer Verfolgungsfahrt ist es in der Nacht auf Donnerstag im nördlichen Landkreis gekommen. Während einer Streifenfahrt war Polizeibeamten in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg kurz nach 3 Uhr ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen und ohne Beleuchtung aufgefallen. Als die Streife das Zweirad mit eingeschaltetem Blaulicht und dem schriftlichen Signal „Stop! Polizei!“ anhalten wollte, fuhr der Mopedfahrer einfach weiter. Auch die Aufforderung über den Außenlautsprecher des Streifenwagens ignorierte er, berichtet die Polizei. Er durchquerte Sulzbachtal und setzte seine Flucht über einen Waldweg in Richtung B270 fort. In einer Haltebucht vor dem Ortseingang von Olsbrücken hielt er schließlich an. Weil bei der Kontrolle des Mannes der Verdacht aufkam, dass er unter Drogen steht, wurde er zum Urintest gebeten. Dieser reagierte positiv auf zwei verschiedene Betäubungsmittelgruppen. Zudem ergab die Überprüfung der Personalien des 28-Jährigen, dass gegen ihn ein Haftbefehl besteht. Demnach musste er entweder eine gerichtlich verhängte Geldstrafe in Höhe von mehreren hundert Euro bezahlen oder eine Freiheitsstrafe absitzen. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen. Sein Moped wurde sichergestellt, da die Eigentumsfrage nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte. Die Geldstrafe übernahm schließlich ein Kumpel des 28-Jährigen, so dass er wieder auf freien Fuß gesetzt werden konnte. Auf ihn kommen nun neue Anzeigen zu.