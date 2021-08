Knapp vier Monate lang war das Monte Mare Freizeitbad wegen der Corona-Krise geschlossen. Seit Mittwoch ist es wieder geöffnet, auch Saunafreunde dürfen wieder schwitzen, allerdings unter strengen Auflagen. Was geht und was nicht?

Rot-weiße Absperrbänder gibt es im Monte Mare Bad nur am Eingangsbereich, drinnen regiert nur ein strenges Hygienekonzept. Dampf- und Rasulbad beispielsweise müssen geschlossen bleiben, offen sind nur Saunen, die über 60 Grad haben, erläutert Betriebsleiter Frank Braun, der seit anderthalb Jahren in dem Bad im PRE-Park Regie führt. Im Sportbecken sind drei Bahnen eingerichtet worden, in denen im Einbahnverkehr geschwommen werden kann.

Seit 1. April waren fast alle 70 Mitarbeiter in Kurzarbeit, einige befristete Verträge seien nicht verlängert worden, erklärt Braun. „Alle haben aber eine Wiedereinstellungszusage“, wenn der Betrieb wieder anziehe. Im Sommer sei das üblicherweise nicht unbedingt der Fall, aber Braun hofft auf Menschen, die Urlaub vor der Haustür machen. Am ersten Tag der Eröffnung kamen immerhin 300 Leute, üblich seien im Sommer aber an solchen Tagen 500 bis 700 Gäste im Bad. Die Besucherzahlen im Monte Mare Freizeitbad waren die vergangenen Jahre stabil, lagen im Schnitt bei 250.000 Besuchern im Jahr. 2019 kamen bis zur Jahresmitte 127.000 Gäste, bislang waren es nur 57.000. Die Eintrittspreise seien jetzt nicht erhöht worden, sagt Braun.

1200 Besucher zugelassen

Das 13-seitige Konzept zur Wiederinbetriebnahme ist in vielen Punkten sehr konkret. Auf zehn Quadratmetern ist nur ein Besucher zugelassen, insgesamt dürfen damit 1200 Menschen gleichzeitig eingelassen werden, davon 550 in den Saunabereich, inklusive Ruhehaus und den drei Außensaunen. Solarien bleiben geschlossen, Whirlpools sind zwar nutzbar, sprudeln aber nicht, wegen der Aerosole. Das Wellenbad ist geöffnet, jede zweite Dusche ist außer Betrieb, die Liegen sind so gestellt, dass 1,50 Meter Abstand eingehalten werden können. Zusätzliches Reinigungspersonal sei nicht eingestellt worden, erklärt Braun. Die Badeaufsichten seien aber angehalten, ständig Handläufe, Einstiegsleitern und andere Berührungspunkte zu desinfizieren. Die gesamte Anlage werde täglich komplett gereinigt und desinfiziert. Insgesamt sei noch nicht das komplette Personal im Einsatz. Der Betrieb werde langsam hochgefahren. Wobei man schon damit rechne, dass der Besuch im Sommer anzieht, auch wegen der Außenbereiche und des Saunagartens.

Eingeschränkte Badezeiten

Die Badezeiten sind noch eingeschränkt. Los geht es in der Sauna um 9 Uhr, montags bis donnerstags ist aber um 21 Uhr Schluss, das Bad ist nur von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Namentlich registrieren lassen müssen sich die Besucher vor Ort. Schwimmkurse gibt es laut Braun noch nicht, lediglich Aqua-Jogging werde wieder angeboten, weil da Abstand gehalten werden könne. Die maximale Personenzahl in den Becken werde durch die Mitarbeiter überwacht. Im Saunabereich ist der Eisbrunnen außer Betrieb, bei den Aufgüssen werden laut Braun Eisbälle mit ätherischen Ölen oder Kräutersude benutzt, eine Verwedelung finde wegen der Aerosole nicht statt. Um den Überblick zu haben, wie viele Leute in eine Sauna reindürfen, seien an den Eingängen Abstellsymbole für Badeschuhe aufgebracht worden. Sind alle belegt, ist die Sauna voll.

400.000 Euro investiert

Genutzt wurde die Schließung für Revisionsarbeiten, die eigentlich erst im kommenden Jahr auf dem Plan standen, berichtet Braun. 400.000 Euro seien investiert worden, in einen komplett neuen Innenanstrich, einen neuen Schaltkasten, alle Unterwasserscheinwerfer wurden ersetzt, Silikonfugen ausgebessert, das Foyer wurde lufttechnisch vom Freizeitbad abgetrennt.

Patrick Doll, Geschäftsführer der Monte Mare Gruppe mit Sitz in Rengsdorf, die zehn Bäder in Deutschland betreibt, sagte am Donnerstag im Gespräch mit der RHEINPFALZ, die Corona-Krise habe seine Branche härter getroffen als andere. „Weil wir erst jetzt wieder öffnen durften und wegen der großen Verunsicherung in der Bevölkerung weiterhin mit Besuchereinbußen um die 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr rechnen müssen.“ Als Gruppe schaffe man es, so eine Krise durchzustehen. Wenn eine zweite und dritte Corona-Welle komme, werde es schwierig. Jetzt seien aus seiner Sicht wirklich alle möglichen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden, in enger Abstimmung mit Gesundheitsämtern, Ordnungsbehörden und Fachverbänden. Mit dem Standort Kaiserslautern sei er nach wie vor sehr zufrieden. „Wir hatten 2019 ein sehr gutes Jahr, ohne Corona hätten wir 2020 die Zahlen übertroffen.“

Bauherr des Freizeitbades ist die PRE. Sie hat das Bad, das im Jahr 2004 eröffnet worden ist, bis ins Jahr 2029 an die Monte-Mare-Gruppe verpachtet.