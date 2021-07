Mehr als acht Monate hatte das Freizeitbad Monte Mare in Kaiserslautern aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Ab heute, Freitag, dürfen sich die Gäste wieder im Saunabereich entspannen oder im Erlebnisbad planschen. „Bei der Vorbereitung auf die Wiedereröffnung war es uns ein Anliegen, den Aufenthalt im Monte Mare so sicher, so entspannt und gleichzeitig so sorgenfrei wie möglich zu gestalten. Wir haben ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet“, erklärt Betriebsleiter Frank Braun. Informationen zu aktuellen behördlichen Beschränkungen finden die Gäste immer tagesaktuell auf der Homepage oder im Kassenbereich der Anlage. Oberbürgermeister Klaus Weichel: „Gerade für Familien waren die letzten Monate schwer. Die Kinder und Jugendlichen haben die Pandemie tapfer durchgestanden, die Inzidenzwerte sind niedrig, sie haben sich ihr Freizeitvergnügen verdient.“