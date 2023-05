Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sitzpogo für alle: Die Roten Teufel mögen an diesem Spieltag zwar verloren haben, aber die „blauen“ Teufelskerle von den Monsters of Liedermaching haben am Abend alle Herzen gewonnen: Bei ihrer 20-jährigen Jubiläumsshow mit dem schönen Titel „Ja, ja, halt’s Maul. Wir sind 20“ ging es am Samstag rund im Kasino, bis auch der traurigste FCK-Fan wieder lachte, kippte und „pogte“!

Doch mit dem ersten Blick auf die Bühne bekam man erst mal leichte Panikattacken: Da fehlte einer! Von den „chorreichen Sechs“ waren nur Fünf