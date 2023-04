Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Affentastisch! Am Mittwochabend wurden wieder die metaphorischen „Affen“ aus dem Käfig gelassen und auf die Tanzflächen der Lauterer Altstadt geschickt. Das „Monkey-Jump“-Festival lockte auch diesmal mit einer ganzen Ladung von Bands und DJs zu 15 rund Locations, die alle mit nur einem Eintrittsbändchen besucht werden konnten. Auf den Straßen tobte Musik, Musik und noch mehr Musik von allen Seiten.

Wo beginnt man am besten den eigenen „Affentanz“ bei so vielen Locations, so vielen Künstlern und so vielen Musikstilen? Tja, am besten wohl direkt dort, wo die