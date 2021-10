Monika Frenger, Triathletin des 1. FC Kaiserslautern, hat in Palma de Mallorca einen Marathon bestritten und in persönlicher Bestzeit den Gesamtsieg errungen. Rund 5000 Läuferinnen und Läufer gingen beim Zafiro Palma Marathon (42,2 km) in Palma de Mallorca an den Start.

Bei den Männern siegte, wie schon vor zwei Jahren, der Däne Kasper Laumman. Monika Frenger, die für die Triathlonabteilung des 1. FC Kaiserslautern startete, heißt die Siegerin bei den Frauen.

Laufen ist ihre Paradedisziplin. Bei optimalen Bedingungen und geänderter Strecke erwischte die Lautererin einen Sahnetag. Im Vorfeld hatte sie noch mit muskulären Problemen zu kämpfen gehabt. Zwei Tage vor dem Marathon fuhr sie noch mal rund 100 Kilometer auf dem Rad über die Insel, dann stand der große Wettkampf an, bei dem sie sich selbst überraschte. Es war ihr zweiter Marathon, den sie in persönlicher Bestzeit – 3:10:30 Stunden – finishte. Mit dem Start-Ziel Sieg hatte sie gar nicht gerechnet.

Es lief optimal für sie. „Mir war lange nicht bewusst, dass ich vorne liege“, sagte die glückliche Siegerin im Ziel. „Das Zielbanner in den Händen zu halten ist ein schönes Gefühl, das für die vielen Kilometer im Vorfeld, mehr als entschädigt.“ Ob es ein Preisgeld gibt, weiß sie gar nicht. „ Ist auch nicht so wichtig, der sportliche Erfolg ist durch nichts zu ersetzen“, schiebt sie hinterher, während die Mallorca Zeitung mit einem Bild von der strahlenden Siegerin aus Deutschland vom Wettbewerb berichtet.

Am Donnerstag geht’s zurück nach Deutschland. Bis dahin hatte die erfolgreiche Athletin des FCK nur eines vor: „Die Beine hochlegen und das schöne Wetter auf Malle genießen.“