Das Lesertelefon: Wie kommen Schüler an die zugesagten iPads und warum gibt es in der Kantstraße keine Bank, auf der sich ältere Menschen ausruhen können?

Bereits vor Monaten hatten Land und Bund angekündigt, bedürftigen Schülern technische Geräte – entweder Laptops oder iPads zur Verfügung zu stellen. Aber wie genau können die Schüler eigentlich ihren Bedarf an Geräten anmelden, wollte Fritz Freichel am Lesertelefon wissen.

Die Stadt beantwortet die Frage wie folgt: „Die Kinder können ihren Bedarf direkt in der jeweiligen Schule (beim Klassenlehrer) anmelden.“ Von dort werde der Bedarf an die Stadt weitergemeldet. Sobald die Geräte verfügbar sind, werden sie an die Schüler über die Schule oder den Klassenlehrer verteilt. „Voraussetzung ist die Wertung der Schule aus pädagogischer Sicht und der Abschluss eines Leihvertrages mit der Stadt“, ergänzt die Pressestelle.

Knapp 2000 Geräte fehlen

Soweit besagt es die Theorie. In der Praxis sind bis jetzt allerdings kaum Geräte eingetroffen, wie eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung ergab. Eigentlich sollten schon im Herbst rund 2500 Geräte zur Verfügung stehen, doch die Liefertermine verzögerten sich regelmäßig. Am 4. Januar seien 462 Endgeräte vom Land eingetroffen, informiert die Stadtverwaltung. Weiter gebe es 39 Endgeräte aus dem Lehrerkontingent. Was noch aussteht, sind die 1935 Endgeräte des Bundes, diese sollen nun bis zum 28. Februar geliefert werden.

Sobald die Geräte geliefert werden, sollen sie dem Empfänger zugeordnet werden und ein Leihvertrag erstellt werden. „Das dürfte für alle Schulen und Geräte insgesamt circa zehn Tage in Anspruch nehmen“, so die Stadtverwaltung. Alle ausgegebenen Seriennummern werden über das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz anschließend an Apple zur Registrierung gemeldet, was ein paar Tage in Anspruch nehmen werde, allerdings parallel zur Ausgabe erfolgen könne. Danach seien die für die Schüler vorgesehenen Apps vorinstalliert auf den Geräten.

In der Kantstraße fehlt eine Bank

Ein anderes Anliegen hatte Jürgen Zahlmann. Er kritisiert, dass es entlang der ganzen Kantstraße keine Bänke gebe, auf die sich ältere Leute setzen können, wenn sie den Berg hoch- oder runterlaufen. Doch gerade ältere Anwohner würden sich auf der Strecke gern ausruhen.

Das Projekt, neue Bänke in der Innenstadt von Kaiserslautern aufzustellen, ruhe derzeit, da es wegen der Corona-Pandemie nicht möglich sei, die Bürger an der Suche nach neuen Standorten zu beteiligen, informiert die Stadtverwaltung auf Nachfrage. Sie hofft, dass das Projekt in diesem Jahr wieder anlaufen kann. Der Wunsch des Lesers sei in die bestehende Liste aufgenommen worden. Der Vorschlag soll in den Auswahlprozess für neue Standorte mit einbezogen werden.