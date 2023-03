Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wünscht sich nicht jeder eine „Hoffnungsmaschine“? Die Musiker Shakti und Mathias Paqué, alias „Mon Mari et Moi“, haben eine gefunden – zumindest musikalisch. Und mit der zauberte das Duo am Sonntagabend im ausverkauften Emmerich-Smola-Saal des SWR-Studios einen stimmungs- und hoffnungsvollen Konzertabend und eine bunte Welt voller „irritierter Austern“, „rosaroten Brillen“ und „Plattitüden in H-Moll“.

Zugegeben: Die „Hoffnungsmaschine“ hat sich das Ehepaar beim deutschen Sänger, Songschreiber und „Erdmöbel“-Kreativkopf