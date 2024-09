Ein neues Lied, ein neues Video und ein Auftritt nicht weit der Heimat: Das Lauterer Duo Mon Mari Et Moi spielt am Samstag, 28. September, im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof. Wahrscheinlich mit im Gepäck: der frische Titel „Auch mal psychedelisch“.

Sie werden oft gefragt, wie „wir das denn eigentlich nennen, was wir machen“, erklärt Shakti Paqué, wie sie und ihr Ehemann Mathias Paqué