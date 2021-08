Shakti und Mathias Paqué sind in Coronazeiten zu voller Form aufgelaufen. Ob die Lockdown-Songs aus dem heimischen Küchenstudio, die sie in schöner Regelmäßigkeit unter ihre Fans brachten oder gar eine ganze CD. Die RHEINPFALZ nahm den Silberling unter die Lupe.

Wo andere den Blues ob abgesagter Kulturveranstaltungen haben, pflegen die Paqués ihren „Moralin Blues“. So jedenfalls nennt sich einer der 13 Titel auf der CD „Lieder zum täglichen Gebrauch“, die in Pandemiezeiten entstand und im Frühjahr auf den Markt kam. Und in der Tat fangen die Nummern des Singer/Songwriterduos viel Alltägliches ein – nicht nur was die moralische Überheblichkeit unseres täglichen Miteinanders und damit einhergehend auch die mangelnde Toleranz sowie das hohe Empörungslevel unserer Tage angeht. Wobei es Shakti und Mathias Paqué gern ihren Hörern überlassen nachzudenken, weiterzudenken, Schlussfolgerungen zu ziehen. „Lieder fürs tägliche Nachdenken“ hätte der Silberling auch heißen können.

Wie auch immer vereinen die Texte des Duos eben jene Alltagsbeobachtungen mit Nachdenklichkeit, etwa wo es im Opener „Was mit Aussicht“ um Berufswahl und Sinnsuche geht. „Was ist’n wirklich sinnvoll, wo geht’s nicht nur um Zahlen“, fragt die Sängerin und findet auch gleich eine Antwort: „Gute-Laune-Verbreiter möchte ich sein!“, ist ihre optimistische Lösung. Wobei anzumerken bliebe, dass die junge Künstlerin das generische Maskulinum benutzt statt die weibliche Form oder jedweden Glottis-Pausen-Schlucker. Wie angenehm unaufgeregt auch dies.

Zeitkritik im Alltäglichen

Überhaupt findet sich Zeitkritik über originelle Gegenwartsbetrachtungen auf der Scheibe zuhauf. „Ich will mal wieder fangen spielen, fangen, nicht verstecken / nicht nur im Digitalen dein Profil anseh’n... deshalb komm mal bisschen näher ran“, heißt es etwa zum Thema Mittelbarkeit der Digitalgesellschaft in dem Song „Komm näher“.

Am anderen Ende der Tiefenskala siedeln Selbstbekenntnisse wie „Mann ich könnte sterben für Schokoladeneis / Doch bei jeder Kugel Schokoladeneis / macht mir mein Gewissen sofort die Hölle heiß“ (Song „Schokoladeneis“). Immerhin fungiert die Süßigkeit als Nikotinsubstitut, was nichts daran ändert, dass der Song lapidar wie unentschieden mit „Ich weiß ja auch nicht“ endet. Wie es überhaupt das Musikerehepaar raus hat, ihren Nummern textlich oftmals mit den letzten Zeilen einen neuen Dreh zu geben, eine überraschende Wendung, gerne auch eine implizite Frage an den Hörer zu stellen.

Klingendes Kochrezept

Das alles bringt Shakti Paqué mit ihrer tief und weich timbrierten Stimme entspannt rüber. Auch der Satzgesang lebt von diesen Qualitäten. Die poetische Hommage an die Abendstimmung in Kaiserslautern „Ecke Logen-Eisenbahnstraße im Herbst“ etwa exponiert Mathias Paqués ebenso angenehme Stimme.

In bester Singer/Songwriter-Manier steuert er daneben feinsilbrige Gitarrenstrukturen bei, mal akkordisch, mal mit Singlenotes virtuos umspielend. Als Gast sind auf dem Silberling Gitarrist Harald Pfeil und Thorsten Requadt, Percussion, zu hören. Die Nummer „Nighthawks“ bekommt so enormes Tempo. Wie überhaupt die Titel musikalisch durchaus unterschiedlich gestrickt sind. Und apropos Hausarbeit: Sogar ein klingendes Kochrezept findet sich als Bonustrack auf der Scheibe. Bon Appetit!

CD-Tipp

Die CD „Lieder zum täglichen Gebrauch“ von Shakti und Mathias Paqué alias Mon Mari et Moi umfasst 13 Nummern und ein ausführliches Booklet, das auch Hintergründe zu den Songs schildert. Aufgenommen wurde sie im Theodor-Zink-Museum, unterstützt von einem Projektstipendium der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur. Weitere Infos zur Gruppe und ihren Veröffentlichungen unter https://monmarietmoi.de/.