Das Lauterer Duo Mon Mari et Moi alias Sängerin Shakti und Gitarrist Mathias Paqué gehen auf eine kleine Tour. Sie beginnt im Saarland und endet auch dort.

Am Freitag, 6. August, spielt das Musiker(ehe)paar ein Open-Air-Konzert auf dem Oberdeck der City-Garage in der Mott, vor dem Mia-Münster-Haus in St. Wendel. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es ausschließlich über https://www.ticket-regional.de/events_info.php?eventID=178019. Einen Tag später, am Samstag, 7. August, spielen die Paqués um 20.45 Uhr eine Stunde auf der Musikbühne der Sommerwerft am östlichen Frankfurter Mainufer (Weseler Werft). Der Auftritt findet im Rahmen eines Festivals statt. Am Samstag, 21. August, 19 Uhr, gastiert das Duo draußen in der Butze, Neunkirchen 67, 64397 Modautal. Reservierungen sind erbeten unter Butzemarie@stille-post.com.

Weiter geht’s am Donnerstag, 26. August, 18 Uhr, im KKW-KleinKunstWerk Bad Belzig (Mühlenhölzchen 1A in 14806 Bad Belzig; Karten über info@kempendorff.de oder unter der Nummer 0172-3206835). Der Kreis schließt sich dann am Sonntag, 29. August, 13 Uhr, beim Musikfestival Lieder unterm Dach im Rechtsschutzsaal (Hofstraße 49, 66299 Friedrichsthal-Bildstock; eine schriftliche Anmeldung mit Name, Adresse, Telefonnummer ist zwingend erforderlich per E-Mail an: info@rechtsschutzsaal.de).