Einen Fluchtversuch vor der Polizei hat ein 24-jähriger Mofafahrer am Mittwochabend unternommen. Der Mann war einer Streife in Kindsbach aufgefallen und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Er reagierte jedoch nicht auf das Stopp-Signal, sondern flüchtete mit seinem Roller über einen Feldweg, berichtet die Polizei. Die Beamten suchten das angrenzende Waldgebiet ab und fanden den Mofafahrer. Erneut versuchte er, der Kontrolle zu entgehen, stürzte jedoch bei einem Abbiegemanöver. Als er anschließend zu Fuß flüchten wollte, konnte er nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Der junge Mann zeigte Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Schnelltest reagierte positiv auf zwei verschiedene Betäubungsmittelgruppen. Eine Blutprobe wurde daraufhin veranlasst. Papiere für den Roller hatte der 24-Jährige nicht und konnte auch keinen sonstigen Eigentumsnachweis vorlegen. Weil er sich nicht zur Herkunft des Zweirads äußern wollte, wurden die Schlüssel sichergestellt. An dem Roller, der offenbar schon vor dem Sturz erheblich beschädigt war, hing ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2013. Eine aktuelle Versicherung besteht nicht. Neben dem Fluchtversuch wird deshalb gegen den 24-Jährigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Urkundenfälschung ermittelt.