Unbekannte haben am Dienstag im Niederkirchener Ortsteil Morbach ein Leichtkraftrad gestohlen und später angezündet. Wie der Eigentümer der Polizei in Lauterecken mitteilte, hatte er seine 125er Malaguti auf seinem Anwesen in der Lindenstraße verschlossen abgestellt. Am Dienstagvormittag sei das Motorrad verschwunden. Kurz vor Mittag fand ein Zeuge das noch qualmende Krad auf seinem Grundstück nahe der Kreisstraße nach Relsberg auf. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der Tat aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer am Vormittag in Morbach Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 in Verbindung zu setzen.