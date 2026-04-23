Zum ersten Mal war das regional etablierte Modern Swing Quartet in der Kaiserslauterer Friedenskapelle zu Gast. Es eroberte auch dort das Publikum im Sturm.

Sind Jazz-Klassiker der Ära Swing - untermauert von legendären Bossa- und Sambatiteln des so genannten Latin-Stils - ein alter Hut? Wenn man sie nur abspult und sich auf den melodischen Kern reduziert, dann vielleicht. Nicht aber, wenn aus solchen Melodienvorlagen durch elegante Umspielungen auf Querflöte, Tenor-Saxophon und Mundharmonika durch Manfred Pfeifer sowie originelle Harmonien und brillante Soli in geschmeidiger Virtuosität von Jazzpianist Dieter Schmidt etwas Eigenständiges entsteht: Eine Synthese aus Tradition und Progression, ein Bewahren von gängigen melodischen Floskeln - und diese dann aufgelockert, ja aufgepeppt durch neue, zündende Ideen.

Dafür sorgte vor allem Kontrabassist Jörg Kirsch, neu in dieser Formation. Er zeigte auf Anhieb, dass ein gezupfter Kontrabass nicht nur stereotype Grundmuster bedienen muss. Kirsch spielt auf sehr kreative Weise mit Rhythmus, melodischer Substanz und Harmoniefolgen. Er brilliert, ohne sich in den Vordergrund zu spielen. Er setzt Akzente, ohne zu forcieren. Er fügt sich ein und bringt trotzdem alles mit pulsierendem Elan nach vorn. Großartig.

Teamgeist und Eigenständigkeit

Dazu spielte Thomas Coressel in absoluter Synchronisation und akkurat im Ablauf eine wunderbar ergänzende Rhythmusgitarre, wartete aber auch mit eigenen Soli auf. Alles fügte sich an diesem launigen Abend mit nostalgischen Titeln der 1960er Jahre nahtlos zusammen. Jeder ist ein „Primus inter pares“, Individualist und zugleich Teamplayer fürs harmonische Kollektiv.

Der besondere Vortragsstil des Modern Swing Quartet - übrigens tatsächlich mit einem T geschrieben - ist die Konzentration auf die überlieferte melodische Substanz. Sie wird erst vorgestellt und dann in solistischen Einschüben dezent variiert - und zwar so, dass sie immer erkennbar bleibt und dem Vortrag den wichtigen Wiedererkennungseffekt beschert.

Markenzeichen und Erfolgsrezept

Diese Soli entwickeln sich organisch fließend wie aus einem Guss aus der Thematik heraus. Es wird nicht um jeden Preis experimentiert, verändert und die Substanz aufgelöst (wie viele regionale Formationen dies tun). Vielmehr werden hier mit den prägenden Tonfolgen durch adäquate Fortspinnung die Hörgewohnheiten behutsam ergänzt. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist das fehlende Schlagzeug: Ohnehin ranken sich besonders um die „Schießbude“ viele Musiker-Anekdoten; etwa die, dass sie beim Mitmachen zwar stören, aber beim Fehlen vermisst werden.

Diesem Kernproblem und Dilemma jeder Formation (mehr oder weniger) hat das Modern Swing Quartet einen Riegel vorgeschoben: Bass und Rhythmus werden absolut synchron im Zusammenklang mit Melodie (Pfeifer) und Harmonik (Schmidt) gebildet. Es entsteht auch ohne „Schießbude“ oder Schlagwerk eine wunderbare klangliche Einheit (vielleicht gerade deshalb?), die zum Markenzeichen, ja Erfolgsrezept wird.