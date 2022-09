Die Filiale des Modeparks Röther, seit 15 Jahren mit Sitz im Pfalz-Center im Osten der Stadt, ist in Feierlaune. Als eine von 46 Filialen in Deutschland hat sie Anteil am 50-jährigen Jubiläum des Textilunternehmens mit Sitz im baden-württembergischen Michelfeld.

Auf einer Verkaufsfläche von 4500 Quadratmeter wartet der Modepark mit einem breiten Sortiment an Damen-, Herren- und Kinderkleidung auf, mit einer Auswahl an Schuhen und Mode-Accessoires. Filialleiterin Susanna Rapp und ihre Stellvertreterin Gudrun Wellstein sprechen von einem „Familienangebot vom Baby bis ins hohe Alter“.

Eigenmarken wie „Hailys“ für Damen und „Ray“ für Herren werden beispielsweise ergänzt durch Top-Marken wie „S.Oliver“, „Esprit“, „Vera Moda“, „Street One“, „Lewis“ und „Puma“. Jubiläumsangebote gebe es noch bis Ende Oktober, verweist Rapp auf die Kundenkarte des Modeparks, die zusätzlich beim Kauf Vergünstigungen einräumt.

Mit Standort zufrieden

Mit dem Standort im Pfalz-Center sei das Unternehmen sehr zufrieden. Das Außengelände und eine Tiefgarage böten Kunden ohne zeitliche Begrenzung kostenlose Parkplätze. Die Filiale in Kaiserslautern beschäftigt 27 Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit sowie Minijobber. Wie in vielen anderen Unternehmen sei die Personaldecke dünn, verweist Wellstein auf Beschäftigungsmöglichkeiten im Modepark.

Geschäftsführer des von Martin und Margit Röther in Schwäbisch Hall als Jeansladen gegründeten Unternehmens ist Michael Röther. Neben drei Filialen in Österreich unterhält der Modepark Röther einen Online-Shop. Die Filiale im Pfalz-Center ist von Montag bis Samstag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet.