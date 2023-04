„Fashion rund ums Pferd.“ Unter diesem Motto stand eine Benefizveranstaltung der etwas anderen Art, bei der unter der Schirmherrschaft der Paralympics-Reiterin Hannelore Brenner Geld für ein Projekt für schwerkranke Kinder gesammelt wurde.

Ausrichter der Veranstaltung am Karfreitag auf der Reitanlage Gloede/Guckenbiehl in Rodenbach war der Reit- und Fahrverein Rodenbach. Der Erlös wird für das Förderprogramm „Kleine Glücksritter“ verwendet, das schwerkranken Kindern durch den Kontaktaufbau zum Pferd zu mehr Lebensqualität trotz der Krankheit verhelfen soll. Auch ihre durch die Krankheit ebenfalls betroffenen gesunden Geschwister werden mit einbezogen, können unkompliziert mit Pferden in Kontakt kommen und dürfen dadurch einige glückliche Momente erleben.

Der Verein wurde 2012 von der Paralympics-Reiterin Hannelore Brenner gegründet. Die prominente Reiterin ist mehrfache Weltmeisterin, Europameisterin, mehrfache deutsche Meisterin und viermalige Goldmedaillen-Gewinnerin im Bereich Paralympics. Bei der Veranstaltung gab Brenner in einer Fragerunde ihre immense Erfahrung als erfolgreiche Reiterin weiter und gab jede Menge Tipps.

Autogramme heiß begehrt

Die Autogramme der prominenten Sportlerin waren im Anschluss heiß begehrt. Der Höhepunkt der Charity-Veranstaltung war eine Modeschau unter dem Motto „Fashion rund ums Pferd“. Sowohl modische Bekleidung für Reiterinnen und Reiter aus dem Sortiment des Reitsports Equitreff, als auch modische Ausstattung und Accessoires für das Pferd wurden von der Firma Equine-Microtec in Form einer attraktiven Darbietung mit Pferden und Reitern dem begeisterten Publikum präsentiert. Die vorgeführten Modetrends konnten direkt im Anschluss vor Ort angeschaut, anprobiert und erworben werden.

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung gab es für die Gäste Informationen und Darbietungen. So konnten sich die Reitsportfreunde in einem Vortrag durch Sattlermeister Markus Hintermayer von der Pferdesport & Reitsportsattlerei Hintermayer über das Thema Sattel und Gebiss informieren. Im Rahmen der Veranstaltung wurde der Leiterin des Vereins „Kleine Glücksritter“, Hannelore Brenner, zwei Schecks über jeweils 1000 Euro für ihre Projekte mit Kindern überreicht. Den ersten Scheck überreichte die Initiatorin der Veranstaltung Rosi Gensinger als Erlös aus Verkauf und Tombola. Der zweite Scheck kam von Moderator Volker Wurzbacher. Er hatte die Spende durch den Verkauf seines Sportkalenders gesammelt.