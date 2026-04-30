Zum Fahrplanwechsel am 3. Mai ist die Mobilitätszentrale in Kaiserslautern am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Mai, jeweils von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtwerke Kaiserslautern hervor. Die Mobilitätszentrale der Stadtwerke ist in der Fruchthallstraße 14 untergebracht.

In diesem Zeitraum stehen demnach die Mitarbeitenden persönlich zur Verfügung, um Fragen zu den Änderungen im Fahrplan zu beantworten und umfassend zu beraten. Interessierte können sich über neue Verbindungen, geänderte Abfahrtszeiten und weitere wichtige Neuerungen informieren.