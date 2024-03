Bis vergangenen Sonntag konnten Schlittschuhfans die mobile Eisbahn auf dem Messeplatz besuchen. Patric Forlani, Besitzer des Unternehmens, zieht Bilanz über die Zeit in Kaiserslautern – ohne konkrete Zahlen zu nennen. Eine Neuauflage im Winter ist durchaus denkbar.

Normalerweise baut Patric Forlani seine Eisbahn in Neustadt an der Weinstraße auf und das seit fast zehn Jahren. Zuvor betrieb er das Familiengeschäft in Worms, war dort mit der Bahn präsent. Seit fast 20 Jahren kann dort auf Schlittschuhen gelaufen werden. Durch einen Kontakt Forlanis zur Stadtverwaltung bot er an, mit seiner mobilen Eisbahn nach Kaiserslautern zu kommen und diese auf dem Messeplatz aufzubauen. In der Vergangenheit gab es in einer Veranstaltungshalle auf dem Gartenschau-Gelände eine Eisbahn. Durch fehlende Haushaltsmittel konnte die Stadt diese 2023 nicht öffnen, nachdem schon die Saison 2022 ins Wasser gefallen war. Die Halle wurde damals als Notunterkunft für Geflüchtete benötigt. So kam Forlanis Eisbahn als Ersatz in Frage. Diese Woche wurde seine mobile Eisfläche abgebaut.

Bahn wird nun eingelagert

„Wir haben eigentlich mit gar nichts gerechnet. Alle Veranstaltungen waren komplett positiv besucht und wurden wunderbar angenommen. Die Erwartungen wurden erfüllt und der Zuspruch war riesengroß“, berichtet der aus einer Schaustellerfamilie stammende 52-Jährige. Eine Lieblingsveranstaltung bei den Besuchern kann Forlani nicht nennen. Jedoch sei die Eisbahn zum Eislaufen in seinen Augen eher von Jugendlichen aufgesucht worden, während die verschiedenen Veranstaltungen eher von Erwachsenen besucht worden seien.

Die Bahn lagert er nun erst einmal ein, der Aufbau seiner Eishalle sei erst wieder ab Herbst geplant. Seitens der Stadt Kaiserslautern ist eine weitere Zusammenarbeit mit Forlani durchaus denkbar. „Eine weitere Zusammenarbeit mit Herrn Forlani ist in Planung. Der Messeplatz soll für die nächsten fünf Jahre für diesen Zweck reserviert werden“, erklärt eine Sprecherin der Stadt Kaiserslautern auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Auf diese Weise soll Eislaufen unabhängig von den Haushaltsmitteln der Stadt stattfinden.

Forlani selbst hat vor, auch zukünftig mit seinem Geschäft nach Kaiserslautern zu kommen – sofern die Stadt seine Eisbahn weiterhin unterstützt. „In der letzten Saison waren wir ja auch erst in Neustadt und dann in Kaiserslautern. Diese Konstellation kann ich mir weiterhin gut vorstellen“, informiert der Hobby-Eisläufer zu seinen Plänen.