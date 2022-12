Zu energieintensiv, zu teuer und außerdem eine Notunterkunft für Geflüchtete: Die Eisbahn auf der Gartenschau ist im Sommer ersatzlos abgesagt worden. Doch für Eislauffans scheint es ein Happy End zu geben: In Kaiserslautern soll diesen Winter doch noch eine Schlittschuhbahn aufgebaut werden.

Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, wird die Eventfabrik Rhein-Main aus Frankfurt in Kooperation mit dem Projektbüro für städtische Veranstaltungen auf dem Schillerplatz eine mobile Kunsteisbahn errichten. Ab Freitag, 20. Januar, können Schlittschuhläuferinnen und –läufer in der Innenstadt bis Mitte März auf 200 Quadratmetern ihre Runden drehen. Auch zwei Bahnen fürs Eisstockschießen sollen entstehen.

Aufbau und Betrieb der Eisbahn seien für die Stadt mit keinen Kosten verbunden. Die trage komplett der Anbieter. Stichwort Kosten: Die Anlage benötige als Kunsteisbahn keine Kühlung und verursache damit nicht die immensen Energiekosten wie die bekannte Echteisbahn der Stadt in der Gartenschauhalle – die unter anderem wegen dieser hohen Kosten bereits im Sommer mit Rückendeckung des Stadtrats abgesagt wurde. „Alle Eislauffans können sich auf ein unbeschwertes Wintervergnügen freuen und ich freue mich, dass es uns gelungen ist, dies zumindest in einem kleinen Rahmen an so prominenter Stelle zu ermöglichen“, sagt Oberbürgermeister Klaus Weichel.

Details zu den Preisen und Öffnungszeiten folgen

„Insgesamt ist das eine super Sache, für Eislauffreunde ebenso wie für die Innenstadt“, ergänzt Alexander Heß, beim städtischen Citymanagement zuständig für Veranstaltungsmanagement und Stadtmarketing. Er ist überzeugt: „Von Familien, die nach dem Einkaufsbummel noch etwas Schlittschuh laufen wollen, bis hin zu Firmenevents beim Eisstockschießen: Durch die Eisbahn werden wir so richtig Frequenz auf den Schillerplatz bringen.“

Wie in der Gartenschau wird es auch auf dem Schillerplatz möglich sein, Schlittschuhe auszuleihen und vor Ort schleifen zu lassen. Details zu den Preisen und Öffnungszeiten werden noch bekannt gegeben. Eine eigene Internetseite befindet sich im Aufbau.

Die Eisbahn auf der Gartenschau hatte in der vergangenen Saison 26.321 Besucher. Es war die erste seit Beginn der Corona-Pandemie. Kurz vor Saisonende im Februar sagte Ludwig Steiner, Leiter des Referates Jugend und Sport der RHEINPFALZ: „Wir haben gemerkt, dass der Bedarf in der Stadt da ist, die Kinder und Jugendlichen brauchen das.“