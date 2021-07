Die A 6 ist am Mittwochabend bei Kaiserslautern kurzzeitig wegen eines Unfalls gesperrt gewesen. Wie die Autobahnpolizei auf Anfrage sagte, war es zuvor hinter der Anschlussstelle Kaiserslautern West in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Unfall gekommen. „Nur ein kleiner Sachschaden“, hieß es. Da im Feierabendverkehr, habe sich allerdings schnell ein Stau gebildet. Nachdem der Verkehr über den Standstreifen abgeleitet wurde, löse sich der Stau allerdings auch schnell wieder auf, so die Autobahnpolizei gegen 18.30 Uhr am Mittwoch.