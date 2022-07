Eine junge Frau hat sich am Samstagmorgen mitten im Ort mit ihrem Auto überschlagen. Wie die Polizei berichtet, war die 22-Jährige aus dem Kreis Kaiserslautern in der Hauptstraße in Richtung Otterbach unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 61 wegen zu geringen Sicherheitsabstandes mit ihrem Wagen auf einen dort am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto der Frau und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf dem Dach zum Liegen. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, kam aber vorsorglich ins Krankenhaus. Die Hauptstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt, so die Polizei, die die Schadenshöhe auf rund 20.000 Euro schätzt.