Die beiden Dartvereine in Kaiserslautern haben die Saison in der Zweiten Bundesliga jeweils mit Plätzen im Mittelfeld beendet.

Der Dartverein Kaiserslautern belegt mit 17 Punkten Rang vier und der Dartclub Nostra DartMus Kaiserslautern mit 15 Punkten Rang sechs. Bei beiden Mannschaften entsprechen die Platzierungen den Erwartungen für diese Saison.

Am letzten Spieltag gelang dem Dartverein ein 8:4-Sieg gegen die Bären aus dem hessischen Hofheim, gegen die Clochard Darter Augsburg gab es eine 5:7-Niederlage.

Der Dartclub Nostra DartMus gewann gegen den Absteiger, den Dartclub Wetterau, mit 9:3 und unterlag dem neben Olympia Koblenz weiteren Aufsteiger, dem Dartclub Wolfsölden, mit 4:8. Die neue Saison beginnt im September.