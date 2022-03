Schnelles Internet für Mittelbrunn und Trippstadt: Die Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH baut dort das Glasfasernetz aus. Genügend Interessenten im Ausbaugebiet hätten nach der verlängerten Nachfragebündelung einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser unterzeichnet. Damit sei die erforderliche Quote für den Ausbau erreicht, teilt das Unternehmen mit. Zunächst werde mit der Planung der Bauarbeiten – angefangen mit der Festlegung des Standortes für den Glasfaserhauptverteiler bis hin zur Vorbereitung des Tiefbaus – begonnen. Anschließend beginnt der Baupartner von Deutsche Glasfaser, mit den Tiefbauarbeiten und verlegt vom Hauptverteiler aus die FTTH-Glasfaserleitungen („Fiber To The Home“ – Glasfaser bis ins Haus). Deutsche Glasfaser informiere alle Haushalte, die einen Vertrag unterzeichnet hätten, vorab über die einzelnen Schritte und klärt mit ihnen die Details zu ihren Hausanschlüssen.