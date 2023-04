Schlendern, Stöbern, Staunen: Am Osterwochenende schlug ein Mittelaltermarkt seine Zelte, Hütten und Tavernen auf dem Strandbad-Gelände des Gelterswoogs auf. Hunderte Besucher – mit und ohne Kostüm – strömten hinein, um sich von den Schaustellern, Schauspielern und feurigen Showeinlagen begeistern zu lassen.

Ritter, Burgdamen, Händler, Schmiede und Troubadoure. Gaukler, Magier, Hexen, Feuerspucker und Orks. Und dazwischen Schwerter, Bögen, Äxte, Fleisch am Spieß, Bier im Holzkrug und Met aus dem Lederbeutel. Das weitläufige Gelände am Gelterswoog wurde am Osterwochenende zur Spielwiese für Mittelalter-Fans – und solche, die es noch werden wollen. Die Veranstaltungstruppe „Lorraine Médiévale“ unter der Leitung von Karl-Heinz Carolan Lieb holte den Zauber einer längst vergangenen Zeit und des Reiches der Fantasie auf die Wiese des Strand- und Freizeitbads. Und zwischen mystischen Zwergen und gewaltigen Drachen waren vor allem die Besucher selbst die Hauptattraktion.

Im Gewand gibt es ermäßigten Eintritt

Gäste in mittelalterlichen Gewändern bekamen nämlich einen ermäßigten Eintritt. Und das ließen sich die meisten nicht zwei Mal sagen. Da wurde alles an Klamotten rausgekramt, entknittert, abgestaubt und aufpoliert, was die Faschingskiste zu bieten hatte. So tummelten sich allerlei kuriose Gestalten auf dem Platz. Darunter eine furchteinflößende fünfköpfige Ork-Bande, die sich mit Abstand die meiste Mühe bei ihren Kostümen gab. Aber schließlich sind „Die Orks – LARP“ auch keine Unbekannten und lagern so ziemlich auf allen Mittelalter- und Fantasymärkten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Wer von den Orks nicht zu Boden geknüppelt wurde, hatte Glück. Denn unter Umständen bekam man die Gelegenheit, über den einen oder anderen prominenten Marktbesucher zu stolpern. Zum Beispiel über Kaiserslauterns Indianer Uwe – jüngst Kandidat bei der Vox-Sendung „First Dates“ –, der in voller Montur und mit seiner treuen Hündin Cherokee ein regelrechter Selfie-Magnet war. Und … nein … ist das … ist das wirklich …? Ja! Er war’s! Saltatio-Mortis-Sänger Alea der Bescheidene (bürgerlich: Jörg Roth) versteckte sich zwischen den mittelalterlichen Gestalten. Aber nicht lange. Denn aufmerksame Besucher haben den Musiker sofort in der Menge erspäht und auf einem Schnappschuss verewigt.

Band Capud Draconis spielt wieder auf

Für die eigentliche Musik des dreitägigen Festivals waren jedoch andere zuständig. Wenn man hübsches Flötengedudel, Trommeln und Lauten vernahm, waren die Musikanten von Les Derniers Trouvères aus Avallon am Werk. Mit fröhlichen Melodien, festlichen Gesängen und einer Tänzerin wanderte die Spielmannstruppe durch die Besucherschar und kredenzte feine Klänge. Der musikalische Höhepunkt des Festivals war die seit sieben Jahren pausierende Band Capud Draconis – Latein für „Drachenkopf“. Die Bandmitglieder aus Karlsruhe, Frankfurt und Aachen haben ihr „Revival“ wahrlich laut und heftig gefeiert, mit brachialen Dudelsäcken und feurigen Trommeln. Die Mittelalter-Fans stampften entzückt mit zum Rhythmus. Die ganze Zeit. Und nicht vor der Bühne, sondern auch an den Ständen.

Große Feuershow am Abend begeistert Publikum

Auch dort war der Teufel los. „Fabis Lederey“ verkaufte handgemachte Lederwaren. Die „Schneiderei Hexenstich“ bot „verflixte und zugenähte“ Stoffe gegen Dublonen an. In „Harrys Feldbeckerey“ gab es Schokokringel, die einem sofort gute Laune auf das Gesicht zauberten. Und zwischen Schmieden und „Drachen mit der Armbrust erschießen“ durften Besucher sogar an Fish und Chips knabbern. Für die Kids jonglierte Gaukler Timelino mit Bällen, Kegeln sowie brennenden Äxten und Fackeln – natürlich inklusive Warnhinweis für experimentierfreudige Jung-Jongleure. Das Stuttgarter Duo Infinity goss am Abend noch mehr Öl ins Feuer und setzte die Herzen der Zuschauer in Brand mit einer gewaltigen Feuershow, bei der alles rotierte, loderte und Funken sprühte, was das Duo in die Hände bekam.

Bei so vielen Showeinlagen blieb das Gelände am Gelterswoog bis in die späten Stunden bestens gefüllt. Die wenigen Parkplätze direkt an der Veranstaltungsfläche waren ziemlich schnell belegt. Die Menschenschlangen an den Tavernen waren riesig. Die Besucher schlenderten und stöberten noch bis in den späten Abend. Und das Wetter spielte glücklicherweise an allen Tagen mit.