Nach dem Mittelaltermarkt vor wenigen Wochen am Gelterswoog schlägt wieder ein solcher Markt seine Zelte in Kaiserslautern auf – aber diesmal ein altbekannter. Der Mittelaltermarkt auf dem Gelände der Gartenschau lockt am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai, mit allerlei Ständen, Spielen und Aktionen für große, aber vor allem auch kleine Fans dieser Epoche.

Nachdem erst im April der erste Mittelaltermarkt am Gelterswoog organisiert wurde, kommt das historische Flair nun mit dem traditionellen Markt auf die Gartenschau. Auch dort werden wohl wieder Burgdamen, Gaukler, Ritter und Troubadoure über den Rasen flanieren und die Gäste bespaßen. 2011 fand der Markt zum ersten Mal auf dem Gartenschaugelände statt. Seitdem wird er als Besuchermagnet fortgeführt – jährlich, am ersten Wochenende im Mai. „Der Markt richtet sich vor allem an Familien mit kleinen Kindern“, sagt Melanie Groß, Leiterin der Event- und PR-Abteilung der Gartenschau. „Die Mischung aus Dinos und dem Mittelalter finden gerade die kleinen Besucher immer sehr lustig.“ 2019 fand der letzte Markt vor der Pandemie statt.

Nun geht es wieder rund im großen Garten der Stadt mit einer großen Bandbreite an Aktivitäten für die kleinen Gäste. „Wir haben wieder ein schönes Programm erstellt, mit einem Kinder-Ritterturnier und einem Fass-Karussell“, sagt die Organisatorin. „Diesmal ist auch ein Falkner-Stand dabei mit Falken und Eulen, die es zu bewundern gibt. Wir haben Bronze-Guss und Bogenschießen für Groß und Klein, verschiedene Lager, in die man hinein schnuppern und sich in die verschiedenen Zeitepochen zurückversetzen lassen kann. Man kann die Profis zum Beispiel dabei beobachten, wie sie ein echtes Kettenhemd knüpfen. Oder man kann zu den Ständen spazieren, die ganz viel Ritter-Spielzeug und -Gewandung anbieten.“

Spielleute, Zauberer und ein Schmied

An die 40 Stände werden sich an diesem Wochenende im Neumühlepark breit machen. „Dazwischen gibt es verschiedene Catering-Stände. Dazu gibt es an der Bühne und auf dem Gelände verteilt verschiedene Spielleute, die an beiden Tagen ein Programm bieten. Ein Zauberer wird im Park umher laufen, ,Bruder Leonardo’ wird auch mit dem ein oder anderen Besucher in Dialog treten und spaßige Unterhaltung zaubern.“ Ein Schmied wird die Besucher in seiner Kunst unterrichten.

Melanie Groß hat mit ihrem Kollegen Mario Da Silva bereits im Herbst vergangenen Jahres mit den Vorbereitungen für den diesjährigen Markt begonnen. „Seit Oktober sind wir da dran, die Leute anzuwerben. Manche fragen wir schon direkt während des Marktes an, ob sie im nächsten Jahr wieder dabei sein möchten. Man könnte also sagen: Nach dem Markt ist vor dem Markt“, führt Groß zur Planung aus.

Programm startet an beiden Tagen morgens

Wie alle Open-Air-Veranstaltungen ist auch der Mittelaltermarkt vom Wetter abhängig. „Grundsätzlich fällt bei uns ein Markt-Tag oft ins Wasser“, erzählt die Organisatorin lachend. „Dann laufen wir alle mit Gummistiefeln über das Gelände. Wir hatten auch schon mal Schnee in der Luft bei einem Mittelaltermarkt. Aber oft ist es so, dass ein Tag wettertechnisch immer sehr gut läuft, sodass sich das ausgleicht. Zum Glück lassen sich unsere Künstler und Standinhaber von nichts abschrecken und ziehen den zweitägigen Markt tapfer durch. Es ist eine schöne Gemeinschaft, die da entstanden ist“, erläutert sie.

Die Besucher können sich zu den regulären Gartenschau-Eintrittspreisen auf zwei Tage Mittelalter-Spektakel freuen. Ab 10 Uhr geht es an beiden Tagen los.