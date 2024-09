Am Gelterswoog können Besucher eine Zeitreise ins Mittelalter unternehmen. Vom 3. bis 6. Oktober geht die nunmehr vierte Auflage des Mittelaltermarktes über die Bühne. Vom Kinderschminken bis zur Zauber- und Feuershow wird einiges geboten.

Die Veranstalter Boris Zeller und Peter Wirrer rechnen mit circa 500 Besuchern am Tag. Die Parksituation sollte allerdings entspannt bleiben. Schließlich habe es bei den vergangenen zwei Märkten keine Probleme gegeben, was vor allem den Parkeinweisern zu verdanken gewesen sei. Diese werden auch in diesem Jahr dafür sorgen, dass kein Chaos ausbricht, verspricht Zeller.

Der Gaukler Timolino und ein Umzug werden ab 14 Uhr für den Auftakt des Mittelaltermarktes am Gelterswoog sorgen. Auch bei der nunmehr vierten Auflage werden verschiedene Schausteller unter anderem Rüstungen, mittelalterliche Gewänder, Lederwaren, Seifen und selbstgeschnitzte Holzfiguren feilbieten. Für Stimmung sorgen Musiker, Feuerkünstler und Gaukler. So treten die Mittelalter-Bands Fremitus, Ratzfatz & Rübe und die Spielleute Herzblut mit Romeo Popp auf. Am Donnerstag, 3., und Samstag, 5. Oktober, wird es am Abend eine Feuershow mit Seekulisse geben, heißt es in der Ankündigung. Dafür sorgen die beiden Künstler Floculus und Timolino. Dreimal täglich ist außerdem eine Zaubershow zu bestaunen.

Besuchern werden unter anderem Spanferkel und Flammkuchen serviert. Die große Taverne bietet zusätzlich Met- und Kirschbier an. Auch für Kinder wird ein vielfältiges Programm geboten: Sie können sich schminken lassen, Schwerter bemalen, Bogen- oder Armbrust schießen und Karussell fahren.

Info

Der Mittelaltermarkt am Gelterswoog findet von 3. bis 6. Oktober statt. Am Donnerstag und Sonntag ist der Markt jeweils von 11 bis 21 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag von 13 bis 21 Uhr. Eine Tageskarte kostet für Erwachsene acht Euro, Kinder zahlen fünf Euro.