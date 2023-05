Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was ist eigentlich ein Mittagskonzert? Diese Kardinalfrage drängte sich am Donnerstag im gut besetzten SWR-Studio einmal mehr auf. Eine Tafelmusik in der bewährten Kombination aus Musik und Menü mit musikalischen Appetithäppchen? Also wie einst beim SWR-Rundfunkorchester mit Brahms’ „Ungarischen Tänzen“, Suiten wie Griegs „Peer Gynt“ oder Bizets „Arlesienne“ – also eine Liaison aus klassischem Konzert und leichter Muse?

Beim jüngsten A-la-carte-Konzert zeigte sich, dass der Anspruch der Deutschen Radio Philharmonie (DRP) mit Auftritten und Programmen in verschiedenen Konzertreihen