Die Verträge für die Verpflegung der Schüler an Schulen mit Essensangebot in der Stadt laufen demnächst aus. Sie sollen nun neu ausgeschrieben werden, wobei die Vorstellungen der Schulen berücksichtigt werden sollen.

Es seien alle Wünsche der betroffenen Schulen in punkto Mittagessen gesammelt worden, schildert Peter Krietemeyer, Leiter des Referats Schulen, im Schulträgerausschuss. Jede Schule werde einzeln ausgeschrieben, so dass für jede Institution eine Einzellösung gefunden werden könne, die zu den jeweiligen Bedürfnissen passe. Die einzelnen Ausschreibungen haben weiter den Vorteil, dass sich auch kleinere, regionale Anbieter bewerben könnten, so Krietemeyer.

Ein Thema, das in den kommenden Jahren die Stadt beschäftigen werde, sei die fehlende Ausstattung für den Mittagessensbetrieb vor allem in Grundschulen. Dies berichtet die neue Beigeordnete der Stadt, Anja Pfeiffer. Sie habe nach und nach alle Schulen des Stadtgebietes besucht. „Da ist in den kommenden Jahre vieles zu tun“, resümiert Pfeiffer. Was genau dazu zählt, soll in einer der nächsten Sitzungen des Schulträgerausschusses erläutert werden.