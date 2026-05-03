Dem Moka Efti Orchestra gelang am Freitag ein grandioser Einstieg in den Kultursommer. Die 14-köpfige Big Band begeisterte mit perfektem Genremix und hochkarätigen Solisten.

Ein lauschiger Maiabend im Frühlingsgarten der Kammgarn. Einfach sitzen und die Schar der Gäste bestaunen, die teilweise in stilechtem Look der Zwanziger Jahre vorbei flanieren. Aus dem altehrwürdigen Gemäuer wehen gedämpfte Probentöne des Orchesters herüber. Manche haben das Buch gelesen, viele die Serie „Babylon Berlin“ gesehen. Alle wollen sie jetzt die mitreißende Musik, die nach Aufbruch klingt, live erleben.

Zur Eröffnung des Kultursommers Rheinland-Pfalz begrüßen Oberbürgermeisterin Beate Kimmel und Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck. Es wird ausgeführt, dass die Goldenen Zwanziger mit den großen gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen einen mehr als deutlichen Bezug zur aktuellen Gegenwart haben. In der Tat lassen sich Aspekte wie kultureller Aufbruch, gesellschaftlicher Experimente und wirtschaftliche Gegensätze heute erkennen.

Neue Formen

Die Goldenen Zwanziger waren geprägt von künstlerischem Experiment, glamourösem Nachtleben, wirtschaftlichem Auf und Ab sowie der Suche nach neuen Lebensformen. Damals kamen Jazz, Swing und Ragtime nach Berlin. Getanzt wurde Charleston, auch Foxtrott und Tango. Künstler und Intellektuelle trafen sich zum Austausch in den Kaffeehäusern. Das legendäre, orientalisch gestaltete Moka Efti war einer diese Unterhaltungspaläste in Berlin. Der Name setzte sich aus den Worten Moka (griechisch: Kaffee) und dem Nachnamen des Betreibers Eftimiades ab. Es war ein Café- und Tanzhaus mit mehreren Sälen, Restaurant, Friseursalon, Billardsalon, Stenografie-Service, Schachsaal und einer der ersten Rolltreppen. Viele Besucher kamen, um Rolltreppe zu fahren, einen Kaffee zu trinken und wieder Rolltreppe zu fahren. Das Moka Efti entwickelte sich zum erfolgreichsten Café Berlins, mit einem Ausschank von 25.000 Tassen Kaffee und mehr als 7000 Gläsern Champagner am Tag und zum beliebtesten Tanzhaus der Stadt in der Nacht.

Musikalischer Zeitensprung

In der vollbesetzten Kammgarn spielt die Swing-Bigband Moka Efti. Sie versteht sich als genreübergreifendes Projekt, das mit hervorragenden Jazzmusikern besetzt ist. Ihr Ziel: Dem Zuhörer zum Zeitensprung zu verhelfen. Nikko Weidemann (Gesang, Klavier) und Mario Kamien (Gesang, Banjo) hatten die Filmmusik für „Babylon Berlin“ geschrieben und mit dem Arrangeur Sebastian Borkowski (Saxofon) die Musiker zusammengesucht. Das Repertoire umfasste zunächst Swing-, Hot-Jazz- und Ragtime-Stücke, wie in der Serie. Und es sollte nur ein Projekt für die Serie sein. Jetzt sind die Musiker schon seit acht Jahren unterwegs, haben sich emanzipiert und bringen auch anderes zu Gehör.

Temporeich geht es los. Ein tieftönendes Baritonsaxofon prescht voran. Die Instrumentengruppen stellen sich abwechselnd solistisch vor. Unter dem Dirigat des Saxofonisten wechseln die Bläser von Posaune über Klarinette bis Trompete durch. Die Trompeten vollführen atemberaubende Kapriolen, die nur mit perfekter Atemtechnik möglich ist. Wow, das hat schon mal gesessen! Mit einem einzigen Musikstück sind wir in die goldene Ära eingetaucht.

Wechsel. Der Pianist singt zu einer bluesig angehauchten Tanzmucke. Der langbeinige, singende Banjospieler besingt die „Langen Beene“ der schönen Frauen. Man möchte sich die Stühle wegdenken: Mit Geige und Klarinette schleicht sich der „Fatalist Tango“ heran. Ein dynamisch gestaltetes Stück, das immer wieder von den Bläsern eine rhythmische Betonung erhält. Dazu wird botschaftsträchtig intoniert: „und wie es weitergeht, wie die Welt sich dreht, ist mir egal, ganz egal“. Immer wieder überzeugt Pianist Nikko Weidemann mit sonorer Stimme und kurzen launigen Ansagen. Klarinette und Geige versuchen, sich in der Spielgeschwindigkeit zu übertrumpfen.

Unterkühlte Sängerin

Der Rhythmus wird lässig, als die Sängerin mit lasziver Bewegung die in Rotlicht getauchte Bühne betritt. Mit tiefer Stimme fragt sie singend: „Wem gehört die Dunkelheit?“. Im Lichtwechsel erst ist ihre Erscheinung mit maskulinem Livree und knappem Glitzerrock in Gold wahrzunehmen. Eine Anspielung auf die Befreiung gesellschaftlicher Kleider- und Rollenvorgaben.

Das Orchester spielt nicht nur die Filmmusik, es kann auch anders. Das Blech sorgt für coolen Bigband-Sound mit schöner Jazztrompete in bester Blue-Hour-Manier. Die gesamte Mannschaft ist in blaues Licht getaucht. Der Schlagwerker liefert komplexe Gespiele auf Trommelfellen und Becken. Die Sängerin (Candy Hammerschmidt) taucht in wechselnden Outfits auf. Im weißen Brautkleid, später mit Kopffederschmuck („Zu Asche, zu Staub“). Sie erfüllt ihre Rolle, die Titel mit dunkler Stimme zurückhaltend zu singen. Das spiegelt bei Weitem nicht ihr Können wieder. Denn die gebürtige Berlinerin wird gerne als afrodeutsche Nachtigall bezeichnet, die sehr bluesig und expressiv rüberkommen kann.

Arrangeur Sebastian Borkowski baut einen witzig-unterhaltsamen Werbeblock ein: Er stellt alle bisherigen LPs des Orchesters vor. Und gibt den ultimativen Tipp für den modernen Hörer: Man könne ja die Platte kaufen, an die Wand hängen – und die Songs dann online hören. Im letzten Drittel liefert das Orchester ein dickes Jazzpaket mit fantastischen Soli von Bassposaune und Trompete. Die Zugaben sind Titel im Marlene-Dietrich-Stil. Es wird geschunkelt. Mit „Wannsee“ entsteht sogar ein wenig Volksfeststimmung. Stehende Ovationen für diese ansteckende Zeitenreise.

Groove, Empathie, Tanz

Nach kurzem Verschnaufen geht es in den Untergrund. Der Cotton Club füllt sich für die Party. Die britische Formation Nubiyan Twist lädt mit energiegeladenen Mix aus Jazz, Afrobeat und Hip-Hop zum Tanz. Der Bläserjazz mit treibenden Groove sorgt für gute Laune. Die wenig ausgeprägte Gesangsstimme der Sängerin kommt schwach rüber, weil die Drums zu dominant sind. Alber das kann auch an der kraftbetonten Spielweise liegen. Jedenfalls liefert der Beat die perfekte Mucke für den Tanzclub. Trompete und Saxofon sorgen für das gewisse Etwas. Das willige Clubpublikum folgt den Anweisungen der Protagonisten, eine kollektive Wogenbewegung entsteht.

Die Gitarre liefert rhythmische Singletone-Sequenzen und elektronische Klangverfremdung. Dazu kommen vertrackt verrückte Drums. Bei den Balladen übernimmt der Gitarrist die Percussion mit den Congas. Die vielseitig aufgelegte Combo schafft einen ansteckenden Rhythmus, bei dem Mann und Frau einfach mit muss.

Alles bewegt sich auf die ein oder andere Art. Vocals werden mit Rapelementen garniert. Es ist ein Tanz in den Mai im Hip Hop-Style. Mit ihrer Musik steht die Combo um Bandleader Tom Excell für den Faktor Empathie ein, gerade im Zeitalter von KI. Die Musik von Nubiyan Twist bleibt nicht in einer Schublade hängen. Zwischen organisch und elektronisch, zwischen Club und Konzertsaal sind alle Facetten dabei. Eine Energie, die entsteht, wenn Menschen zusammen Musik machen. Und die man hören und spüren kann.