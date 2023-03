Nach zweijähriger Pause findet am Wochenende das „Abenteuerland“-Familienspielefest wieder statt. Dann wird es zum achten Mal für sportliche Familien aus der Region einiges zu entdecken und auszuprobieren geben. Veranstalter ist eine gemeinsame Initiative von in der Jugendarbeit engagierten Vereinen.

Besonders an der Veranstaltung am Sonntag, 19. März, von 11 bis 14 Uhr in den Sporthallen des Schulzentrums Süd ist, neben der Zusammenarbeit von ganz unterschiedlichen Vereinen, auch der Termin: In der sogenannten bewegungsarmen Zeit – während der Wintermonate – bietet das „Abenteuerland“ ein barrierefreies, kostenloses Angebot in der Sporthalle. Es soll Familien mit kleineren Kindern an kreativen Bewegungsstationen zum sportlichen Bewegen anregen. Eltern, Großeltern oder begleitende Erwachsene können gemeinsam mit Kindern alle Abenteuerstationen ohne Anmeldung besuchen.

Alle Stationen sind dem diesjährigen Motto „Abenteuerland – Wir gehen ins Märchenland“ folgend gestaltet und haben fantasievolle Namen wie „Hänsel und Gretel“ oder „Dornröschen“. Mehr als 80 qualifizierte Übungsleiter und Helfer werden den kleinen und großen Sportlern in zwei Hallen zur Seite stehen. Der Parcours ist für Kinder von vier bis elf Jahre konzipiert, aber für alle Altersgruppen geeignet – auch die begleitenden Erwachsenen sollen mitmachen.

Die teilnehmenden Vereine sind mit einem Infostand präsent und informieren über ihre vielfältigen Aktivitäten. Die teilnehmenden Vereine sind TFC Kaiserslautern, Naturfreunde Kaiserslautern, BVKL Badmintonverein Kaiserslautern, Jugendrotkreuz Kaiserslautern, Junge Lebenshilfe Kaiserslautern, 1.FCK Hockeyjugend, Deutsch-Amerikanischer und Internationaler Frauenclub Kaiserslautern und die DLRG.