Statt zum Jubiläum nur zurückzublicken, will Kaiserslautern auch auf eine umweltfreundliche Stadt von morgen schauen. 750-Ziel-Marken laden die Bürger zum Mitmachen ein.

Wie kann im Jahr des Stadtjubiläums etwas geschaffen werden, das bleibt – für die nachfolgenden Generationen? Neben all den Feierlichkeiten, von denen außer Erinnerungen nicht viel übrig bleibt. „Was können wir konkret tun für die Umwelt, für die Menschen in der Stadt? Diese Frage stellten wir uns im Dezernat“, berichtet Bau- und Umweltdezernent Manuel Steinbrenner (Grüne).

„Unabhängig davon gab es die Idee, im Jubiläumsjahr 750 Bäume zu pflanzen. Und zwar von zwei Gruppen gleichzeitig, den Grünen und dem Deutschen Alpenverein.“ Diese beiden habe das Dezernat nicht nur zusammengebracht, sondern auch weitere Gedanken gesponnen. „Ich hatte dann die Idee, 750 Tonnen CO 2 im Jubiläumsjahr einzusparen“, fährt Steinbrenner fort. Schließlich schlage sein „grünes Herz“ bei solchen Vorhaben für die Umwelt.

Und so kamen im Dezernat nach und nach weitere nachhaltige Jubiläumsideen hinzu: „750 Kilowattpeak Photovoltaikleistung realisieren, durch PV-Anlagen auf städtischen Dächern. 750 Quadratmeter Fläche entsiegeln. 750 Straßenlaternen auf LED-Leuchten umrüsten. 750 Kilowattstunden Heizenergie einsparen“, zählt Steinbrenner auf. Doch die Liste ist noch nicht abgeschlossen und auch die Zielmarken haben keine Begrenzung nach oben.

Die Erfolge von Stadt und Bürgern sollen auf einem Dashboard sichtbar sein

Denn auch die Bürger können sich in die Aktion einbringen. „Aus Lautrer Liebe für die Stadt von morgen“, bringt der Dezernent das Motto der neuen Mitmachkampagne auf den Punkt. „Wir setzen ein Geoportal auf, in das jeder seinen eigenen Beitrag eintragen kann“, beschreibt er das Prozedere. Wer zum Beispiel einen Baum pflanzt, ein Balkonkraftwerk installiert, eine Wärmepumpe anschafft, sein Haus dämmt, ein Gründach anlegt, trägt dies in die entsprechende Maske ein. Daraus wird ein Dashboard erstellt, auf dem jeder den aktuellen Stand der einzelnen Maßnahmen ersehen kann. Das Portal ist noch in Arbeit, die Adresse werde demnächst bekannt gegeben.

Die Beiträge für eine energieautarke, grüne und klimaresiliente Stadt von morgen können unter die drei Oberbegriffe „Energie für Lautre“, „Wärme für Lautre“ und „Grün für Lautre“ zusammengefasst werden. „Der PV-Ausbau beispielsweise ging bisher viel zu schleppend voran“, blickt Steinbrenner zurück. Mit der Aktion will er im Rathaus wie auch darüber hinaus einen Anreiz für mehr Tempo schaffen. Die Marke 750 sei bei all den Maßnahmen zwar das Ziel, aber „erreichen wollen wir natürlich so viel wie möglich“.

750 neue Bäume sind das Ziel, 75 spendet die Stadt an Bürger

Bei den Baumpflanzungen will die Stadt mit einer gezielten Aktion einen besonderen Anreiz schaffen: 75 Bäume spendet sie an die Bürger. Zum Tag des Baumes am 25. April beginnt die Aktion „75 Bäume für 750 Jahre Kaiserslautern“. Gemeinsam setzen Europe Direct Kaiserslautern, die KL.digital GmbH und das Referat Umweltschutz der Stadt ein Zeichen für Klimaschutz, Biodiversität und bürgerschaftliches Engagement.

Wer ein geeignetes Grundstück hat, kann sich über die Plattform KLmitwirkung um eines der 75 klimaangepassten Gehölze – Bäume und heimische Wildgehölze – bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai, die Vergabe erfolgt anschließend per Los. Zum Teilnahmeformular sind auch kurze Quizfragen zum Thema Klimaschutz zu beantworten. Die neuen Baumbesitzer müssen die fachgerechte Pflanzung ab Herbst durch Fotos dokumentieren, die für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden können.

Weitere Anregungen sind jederzeit willkommen

Über die genannten Maßnahmen hinaus sind auch weitere Ideen von Bürgern willkommen, betont Steinbrenner. Sei es durch E-Mobilität, Umwandlung von Parkflächen oder andere kreative Aktionen. Anregungen und Fragen nimmt die Klimaanpassungsmanagerin unter klimaschutz@kaiserslautern.de entgegen.

Egal mit welcher Maßnahme und in welchem Umfang: Alle Teilnehmer werden schließlich im Lostop für ein Gewinnspiel landen und haben die Chance auf einen Preis. „Die Preise sollen eine Überraschung sein.“

Neben Bürgern sind auch Unternehmen und Institutionen zum Mitmachen aufgerufen. „Es gibt schon einige vielversprechende Interessensbekundungen“, kündigt Steinbrenner an.

Auch das Stadtradeln – dessen „Gesicht“ er auf dem Flyer ist – soll in die Aktion einfließen. Da Mobilität jedoch nicht in sein Dezernat fällt, sondern nirgends eigenständig angesiedelt ist, habe er keine direkte Handhabe. Er kann sich aber einige Ziele rund um die 750 vorstellen, für die dann ein Sonderpreis ausgelobt werden könnte.