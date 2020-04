Der Mitfahrerparkplatz Hahnensteige kann ab heute wieder genutzt werden. Wie der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern mitteilt, sind die Arbeiten an dem Gelände am Knotenpunkt von L395/L470 zwischen Landstuhl und Hauptstuhl, die innerhalb der vergangenen drei Monate durchgeführt wurden, abgeschlossen. In dieser Zeit wurde der Parkplatz um 63 Abstellplätze auf insgesamt 86 Stellplätze erweitert. Die Kosten für die Maßnahme lagen bei 250.000 Euro. Da es sich um einen Mitfahrerparkplatz der A62 handelt, wurde alles komplett vom Bund gezahlt, teilt der Landesbetrieb Mobilität mit.