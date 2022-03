Unter Alkohol fuhr ein 19-Jähriger am frühen Sonntagmorgen mit dem Auto in den Graben. Den Mitfahrern ist es zu verdanken, dass er nicht versuchte weiterzufahren. Nachdem er abhaute, riefen sie die Polizei.

Die Gruppe war in der Hohenecker Straße Richtung Kaiserslautern-Hohenecken unterwegs, als der Wagen kurz vor der Unterführung an der Einmündung Burgherrenstraße/Landolfstraße vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, wie die Mitfahrer gegenüber der Polizei aussagten. Der 19-Jährige fuhr in den Graben, streifte einen Leitpfosten und stieß frontal an einen Erdhügel. Zunächst versuchte er das Auto weiter in die Burgherrenstraße zu führen, wurde jedoch von der Fahrzeugeigentümerin und Beifahrerin aufgefordert umgehend stehen zu bleiben.

Darauf rannte er weg, konnte aber wenig später ausfindig gemacht werden. Nach einem Atemalkoholtest mit dem Ergebnis 0,99 Promille wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrerflucht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.