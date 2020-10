Eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes hat in dieser Woche bereits zwei Diebstähle verhindert. Am Dienstag hatte sie einen 13-Jährigen erwischt, der eine Jacke stehlen wollte. Am Mittwochnachmittag beobachtete die 29-jährige Verkäuferin dann zwei weitere Jungen beim Diebstahl. Die beiden hatten laut Polizei ebenfalls versucht Jacken im Wert von über 250 Euro zu klauen.

Die 13- und 15-Jährigen entfernten die Preisschilder an den Jacken und verstauten diese in ihren Rucksäcken. Danach wollten sie den Laden verlassen. Die Verkäuferin sprach sie an. Während der 13-Jährige stehen blieb, flüchtete der 15-Jährige.

Der 13-Jährige gab die Jacke zurück und konnte von der Verkäuferin der Polizei übergeben werden. Zu seinem Kumpel machte er nur vage Angaben. Er wurde mit zur Dienststelle genommen. Dort holte ihn seine Mutter ab.

Der 15-Jährige konnte im Innenstadtbereich nicht mehr aufgefunden werden. Auf beide Jungen kommen entsprechende Anzeigen und Hausverbote in den betroffenen Läden zu. Das Haus des Jugendrechts übernimmt die weiteren Ermittlungen.