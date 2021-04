Mit einer fingierten E-Mail hat ein Betrüger versucht, die Mitarbeiter einer Firma im Kreisgebiet von Kaiserslautern „übers Ohr zu hauen“. In der Buchhaltung des Betriebs war am Donnerstagvormittag mit elektronischer Post die Aufforderung eingegangen, einen Rechnungsbetrag in fünfstelliger Höhe auf ein Konto in Großbritannien zu überweisen – Absender der E-Mail war angeblich der Geschäftsführer der Firma.

Die Mitarbeiter erkannten jedoch sofort den Betrugsversuch und führten die Überweisung nicht aus. Stattdessen informierten sie die Polizei. Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte ermittelt.