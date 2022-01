Vermutlich mit einer Zwille auf eine Haustür geschossen haben Unbekannte am Mittwochabend in der Bergstraße. Wie die Polizei berichtet, entdeckte ein Hausbewohner in der Glasscheibe der Tür gegen 20 Uhr ein Loch. Es gleicht einem Einschuss, wobei nur die erste Scheibe der Doppelverglasung beschädigt wurde. Ein ähnliches Schadensbild stellte die Polizei bereits am Dienstagmorgen an der Schaufensterscheibe einer Bäckerei in Enkenbach-Alsenborn fest. Die Beamten sicherten am Mittwoch eine Stahlkugel. Eine solche Kugel konnte zwischenzeitlich auch in einem Schacht vor der Bäckerei in Enkenbach-Alsenborn gefunden werden. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Stahlkugeln mit einer Zwille abgefeuert wurden. Einen Tatzusammenhang schließt sie nicht aus. Die Polizei fragt: „Wem sind am Mittwochabend zwischen 19.30 Uhr und 19.45 Uhr Personen oder Fahrzeuge in der Bergstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen?“ Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen.