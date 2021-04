Weil er mutmaßlich mit zwei Heroinspritzen erwischt wurde, ermittelt die Polizei laut einer Mitteilung nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 42-Jährige war am Dienstagvormittag während einer Fußstreife in der Innenstadt aufgefallen und daraufhin kontrolliert worden. Er hatte mehrere Spritzen bei sich, in zweien befand sich jeweils eine bräunliche Flüssigkeit. Nach Angaben des Mannes handelt es sich um Heroin. Weitere Angaben wollte der 42-Jährige bei der Polizei nicht machen. Er erklärte sich mit der Sicherstellung und Vernichtung der Spritzen samt Inhalt einverstanden. Die weiteren Ermittlungen laufen.