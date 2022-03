Zu einem Stelldichein der besten Hyrox-Athleten kommt es am Wochenende in Maastricht. In der niederländischen Stadt steigen die Europameisterschaften in dieser noch jungen Fitnesssportart. Als Favoriten treten die amtierenden Weltmeister Oliver Uryszek und Torsten Reuter beim Double-Wettbewerb an. Ebenfalls einen Podiumsplatz hat Dimitri Ulajew im Visier.

Nachdem die vergangenen Wochen ganz im Zeichen einer intensiven Vorbereitung gestanden haben, gehen die beiden Lauterer Oliver Uryszek und Torsten Reuter mit „viel Selbstvertrauen“ bei der EM in der Altersklasse 40 bis 49 an den Start. „Wir haben vor allem Kraft und Ausdauer trainiert“, sagt Uryszek und macht kein Hehl daraus, was sein Partner und er bei diesen Europameisterschaften erreichen wollen. „Wir fahren sehr selbstbewusst nach Maastricht und wollen den Titel unbedingt in die Pfalz mitbringen.“

Das Ziel: Titelverteidigung

Machen die beiden Kaiserslauterer ihr ehrgeiziges Vorhaben wahr, dann wäre es der zweite große Titelgewinn für sie. Denn Oliver Uryszek und sein Hyrox-Partner, der ehemalige Fußballprofi des 1. FC Kaiserslautern, Torsten Reuter, treten auf dem Parcours im Maastrichter Kongresszentrum als amtierende Weltmeister an. Zudem halten sie auch noch den Weltrekord mit 57:26 Minuten. Diese Zeit benötigten sie für die acht 1000-Meter-Läufe und die zwischen diesen Laufeinheiten zu absolvierenden Workout-Stationen.

Mit von der Partie in Maastricht ist auch Dimitri Ulajew. Der Physiotherapeut aus Hohenecken geht ebenso ambitioniert in den Wettkampf wie das Duo Uryszik/Reuter. Im Einzelwettbewerb der Profis will er um den Titel kämpfen. Dass er zu den Top-Hyroxern gehört, zeigte er vor einigen Wochen bei einem stark besetzten Wettbewerb in München, wo er in der Altersklasse 35 bis 39 in einer Zeit von 1:06 Stunden den zweiten Platz belegte. Seine Chancen, den EM-Titel zu gewinnen, schätzt Ulajew so ein: „Es wird schwer, da von Wettkampf zu Wettkampf die Konkurrenz stärker wird.“