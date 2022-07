Weil er ein Auto mutwillig beschädigt hat, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Zeugen war der 40-Jährige in den vergangenen Tagen mehrfach wegen seines merkwürdigen Verhaltens aufgefallen. In der Nacht zu Sonntag verständigten sie die Polizei. Als die Beamten vor Ort mit dem Mann sprachen, verhielt er sich friedlich, jedoch wurde deutlich, dass er psychische Probleme hat, so die Polizei. Während die Polizisten mit einer Zeugin sprachen, griff sich der 40-Jährige unvermittelt ein Verkehrsschild, zog es aus seinem Sockel und schlug damit die Scheibe eines geparkten Fahrzeugs ein. Mit Unterstützung einer zweiten Streife konnte der Mann schließlich gefesselt werden. Er wurde zunächst in Gewahrsam genommen und später in ein Fachkrankenhaus gebracht.