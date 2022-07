Nicht schlecht gestaunt haben Polizeibeamte in der Nacht zu Mittwoch bei einer Verkehrskontrolle in der Wilhelm-Raabe-Straße. Als sie gegen 1.20 Uhr einen BMW stoppten, um den Fahrer einer routinemäßigen Kontrolle zu unterziehen, entdeckten die Polizisten auf der Rückbank des Fahrzeugs mehrere Verkehrsschilder – manche ohne, andere mitsamt montierter Eisenstange. Darauf angesprochen, gab der 23-jährige Mann am Steuer an, dass er die Schilder an diesem Abend auf einem Sperrmüllhaufen entdeckt und einfach eingeladen habe.

Woher die Verkehrszeichen stammen, ist bislang unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die nähere Hinweise geben können und möglicherweise gesehen haben, wer die Schilder abmontiert hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden.