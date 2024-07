Beim Gedanken an Seifenkisten wird so mancher nostalgisch. Erfenbach zeigt, dass der Spaß mit den gebauten Kisten noch immer begeistert: Am Sonntag hat der Stadtteil zum zweiten großen Seifenkistenrennen eingeladen. Ein Besuch am Streckenrand.

Am vergangenen Sonntag hat zum zweiten Mal in Folge das Erfenbacher Seifenkistenrennen stattgefunden. Die Jahnstraße entlang führte eine rund 400 Meter lange Strecke bis zum Bachbahnmuseum. Erwachsene