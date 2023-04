Die Polizei sucht den Fahrer eines silbergrauen BMW mit Kaiserslauterer Kennzeichen, der am frühen Sonntagmorgen vor einem Streifenwagen geflüchtet ist. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte den Fahrer des Wagens in der Ludwigstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der Unbekannte die Haltesignale des Streifenwagens erblickte, beschleunigte der Fahrer des BMW und flüchtete durch die Berliner Straße. Zeitweise betrug seine Geschwindigkeit laut Polizei 130 Stundenkilometer. Die Streifenwagenbesatzung brach die Verfolgung daraufhin ab. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens. Wem das Fahrzeug am Sonntag zwischen 4 und 5 Uhr im Stadtgebiet aufgefallen ist oder wer Hinweise auf den Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu melden.