Für Anna Wagner führte eigentlich kein Weg am Fußball vorbei. In einer fußballbegeisterten Kaiserslauterer Familie geboren, beginnt sie schon im Alter von fünf Jahren mit dem Kicken und bleibt diesem Sport treu. Mittlerweile ist die talentierte Fußballerin 15 Jahre alt, spielt für die TSG 1899 Hoffenheim in der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd und hat noch einiges vor in Sachen Fußball.

Mit welcher Leidenschaft sie sich dem Fußball verschrieben hat, zeigt ihr steiler Aufstieg vom Bambini-Team des SV Morlautern bis hinauf in die Juniorinnen-Bundesliga.